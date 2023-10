Mia Khalifa desata la polémica tras pronunciarse sobre el conflicto palestino-israelí

El reciente conflicto en Medio Oriente de Israel y Hamás ha despertado más de alguna reacción entre las celebridades. Eso sí, parte de la atención en ese sentido se ha centrado en la influencer Mia Khalifa, quien con sus declaraciones recientes ha establecido una nueva polémica.

La ex estrella del cine para adultos fue mordaz a través de sus redes sociales y entregó su apoyo a Hamás luego de la ofensiva. Esto con una serie de declaraciones en diversas publicaciones de su cuenta de X.

Pero su reacción no es del todo inusual. Con anterioridad Khalifa, oriunda de Beirut en El Líbano, también había lanzado algunos dardos definiendo a Israel como un estado del apartheid.

“Si ves la situación en Palestina y no estás del lado de los palestinos, entonces estás en el bando equivocado del apartheid, y la historia lo demostrará con el tiempo”, lanzó en un post que actualmente está fijado en su perfil.

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time

