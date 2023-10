De Gal Gadot a Jamie Lee Curtis: celebridades se refieren al conflicto de Israel y Gaza

El episodio más reciente de Medio Oriente que arrancó con la ofensiva de Hamás en el territorio de Israel sigue sumando reacciones alrededor del globo. Y al menos una parte de las declaraciones vinieron de voces del espectáculo como Gal Gadot.

Naturalmente no siendo la única, la actriz protagonista de Mujer Maravilla fue una de las personas cuya reacción despertó mayor interés. Mal que mal, Gal Gadot es originaria de la ciudad israelita Petaj Tikva.

Desplegando una serie de cifras alusivas al conflicto, la actriz escribió su sensible declaración frente a los miles de afectados. “Escucho sus voces y están golpeando la puerta. Estoy con mis dos hijos pequeños. Me duele el corazón”, comentó.

Señalando que ora “por todos los que sufren”, a su testimonio también se sumaron otros rostros. En esa lista también aparece la actriz de la saga Halloween, Jamie Lee Curtis, quien de manera más acotada dijo estar afligida por la pugna.

Amy Schumer, Elon Musk y el caso de Bruno Mars

“El pueblo judío es el único grupo al que no se le permite defenderse”, dijo de manera más radical Amy Schumer, intérprete reconocida por roles en varias comedias estadounidenses. “Esto no tiene nada que ver con la ocupación. Hamás no quiere el fin de la ocupación. Quieren erradicar a Israel”, planteó.

Incluso el siempre controvertido Elon Musk, cabecilla de SpaceX y de la red social X, planteó su punto. “Lamento ver lo que está sucediendo en Israel. Espero que algún día pueda haber paz”.