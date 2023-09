Showman completo y coqueto: Bruno Mars prendió una lluviosa fiesta en el Monumental

El aguacero no cesó. Y la lluvia cayó copiosa sobre el Estadio Monumental, sin mermar ni un poco la energía de un prendido Bruno Mars.

El artista demostró que es un showman con creces. Uno que canta, baila, toca instrumentos y lanza coquetas frases a su público.

Incluso, el cantante dejó claro que ningún clima amenaza su entrega bajo el escenario, ya que apareció puntual a las 21 horas y no paró de entregar hit tras hit.

24k Magic fue el que dio el puntapié inicial bajo una tormenta incesante, que llenó de colores el recinto albo gracias a las capas de agua plásticas, las mejores amigas de la noche.

Bruno Mars, “mijito rico”

Así, tras esa canción, la fiesta se desató. Finesse, Treasure, That’s what I like y Locked out of Heaven hicieron que todos sacaran sus mejores pasos de baile.

En tanto, Talking to the Moon y When i was your Man emocionaron con el intérprete al piano, pidiéndole a su público cantar más y más fuerte.

Incluso, el protagonista de la noche se dio el tiempo de jugar con la gente, que no dejó de gritarle el clásico “mijito rico” y también “Brunito”, en un tierno intercambio que lo emocionó.

Una noche que desafió al clima, y donde Bruno Mars demostró que no hay lluvia que lo detenga, entregando uno de los mejores espectáculos en lo que va de este movido 2023.