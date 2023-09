Los trabajadores de una fábrica en el estado de California en Estados Unidos lograron que se presentara una demanda por racismo en contra de Tesla. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos interpuso la acción legal por lo ocurrido en las instalaciones de Fremont.

La agencia federal acusa que la compañía automotriz afectó a sus trabajadores afroamericanos “a acoso racial severo o generalizado”. La comisión agrega que en Tesla se “creó y mantuvo un ambiente de trabajo hostil debido a su raza”. La demanda también defiende a quienes se opusieron a los abusos en la compañía.

La entidad federal de Estados Unidos enfatizó que en la empresa “la mala conducta racial fue frecuente, continua, inapropiada, inoportuna”. La acusación recalca que “se produjo en todos los turnos, departamentos y puestos”. En la planta de Fremont incluso se observaron rayados con esvásticas y amenazas.

En la presentación de la agencia de EEUU se subrayó que los supervisores y directivos de Tesla presenciaron abusos raciales y no intervinieron. Luego expone que la propia empresa no tomó medidas para actuar en contra de esas conductas. Los trabajadores que se opusieron a esas amenazas se vieron perjudicados e incluso algunos fueron despedidos.

The New York Times informa que algunos de los trabajadores fueron cambiados a labores o turnos no deseados. Uno de los denunciaste manifestó que “después de expresar mi descontento, empezaron a sancionarme por cualquier cosa que antes era aceptable, como escuchar música”. La agencia federal no pudo llegar a un acuerdo con Tesla.