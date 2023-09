Momentos tensos se viven al interior del Napoli debido a la molestia del delantero del equipo, Victor Osimhen, por un polémico video suyo que fue publicado en la cuenta oficial de TikTok del club.

El actual campeón de la Serie A subió un video de humor sobre el penal que se perdió el atacante nigeriano el domingo pasado ante Bologna. Sin embargo, esta publicación no le agradó para nada al futbolista, a tal punto que junto a su representante analizan demandar al club.

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD

