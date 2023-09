“Hoy es el día para celebrar la democracia”: Lula da Silva comparte reflexión por 50 años del golpe de Estado

Este lunes 11 de septiembre, en el palacio de La Moneda se dio inicio a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Al evento asistieron mandatarios de países como Bolivia, Uruguay, Colombia, México, entre otros. Además, fuera de nuestras fronteras, los jefes de Estado de España, Suecia, Irlanda, etcétera, también se han pronunciado por esta fecha.

Uno que no se quedó atrás, fue el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien a través de una publicación en Twitter compartió una reflexión a propósito del día en el que las Fuerza Armadas y del Orden, en colaboración con la CIA y empresarios nacionales, derrocaron el gobierno democrático de Salvador Allende e instauraron una dictadura que duró 17 años.

“Más que recordar el 50 aniversario del golpe militar en Chile y la muerte de Salvador Allende, hoy es el día para reafirmar la democracia como un valor esencial para el ser humano. Que sin él, lo que nos hace humanos desaparece“, escribió al comienzo el mandatario de Brasil.

“El golpe liderado por Pinochet sumió al país en una dictadura de 17 años de tortura y muerte. Allende fue su primera víctima, por el ‘delito’ de intentar hacer de Chile un país más desarrollado y más justo“, añadió después Lula da Silva.

Más adelante, el presidente brasileño destacó el fin de los regímenes autoritarios en el continente. “Una vez restablecida la democracia, en Chile, Brasil, Argentina, Uruguay y en todos los países asfixiados por el autoritarismo, nuestro pueblo volvió a respirar. Como dijo Allende, en su último discurso, en el Palacio de La Moneda: ‘La historia es nuestra y el pueblo la hace’“, expresó.

Finalmente, Lula da Silva señaló que “hoy es el día para celebrar la democracia, honrar a Allende y repudiar cualquier intento de golpe de estado: en Chile, en Brasil, en América del Sur, en el mundo. Y juntos hacemos nuestra historia. Una historia de libertad, de lucha contra el hambre y de lucha contra todas las formas de desigualdad. Un abrazo fraternal al pueblo chileno”.

