50 años del golpe de Estado: así recordaron la fecha distintas autoridades internacionales

El domingo 10 de septiembre, distintos mandatarios del mundo, como Pedro Sánchez en España, Emmanuel Macron en Francia, Michael D. Higgins en Irlanda y Ulf Kristersson en Suecia, enviaron mensajes a Chile, en los que condenaron el golpe de Estado y su posterior dictadura, a 50 años del 11 de septiembre de 1973.

Además, durante esa jornada, el secretario general de las Naciones, António Guterres, también se refirió a esta intervención militar. “El golpe y la muerte de Allende, siete meses antes de la Revolución de los Claveles, me conmovieron profundamente, al igual que las historias de chilenos perseguidos que conocí como refugiados“, manifestó el líder de la ONU en un comunicado.

Y durante este 11 de septiembre, se han sumado otros mandatarios y gobiernos de distintos lugares del mundo. Como es el caso del gobierno de Italia, liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni, que a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, expresó: “En el 50 aniversario del golpe militar en Chile, Italia conmemora a las víctimas de la dictadura y recuerda a los diplomáticos italianos en Santiago que, al dar refugio a los disidentes políticos, salvaron sus vidas. Hoy como entonces Italia está con quienes luchan por la libertad y la democracia”.

Nel 50° anniversario del golpe militare in 🇨🇱, 🇮🇹 commemora le vittime della dittatura e ricorda i diplomatici italiani a Santiago che, nel fornire riparo ai dissidenti politici, ne salvarono le vite. Oggi come allora 🇮🇹 è con chi lotta per libertà e democrazia. pic.twitter.com/ePlOzrmcvN

— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) September 11, 2023