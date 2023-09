Nicolás Maduro llega a China para realizar visita oficial donde se reunirá con Xi Jinping

Durante la jornada de este viernes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a la ciudad de Shenzhen en China para dar inicio a su visita oficial al país asiático, la cual se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Para el mandatario venezolano, esta gira significa la primera visita a China desde el año 2018. En esta ocasión, el encuentro entre Maduro y Xi Jinping tiene por objetivo el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

En cuanto recaló al gigante asiático, Nicolás Maduro catalogó la visita a China como “histórica” y apuntó a que se buscará afianzar los lazos de cooperación y la construcción de una nueva “geopolítica mundial”.

La llegada del presidente sudamericano se da luego de la invitación que le realizó Xi Jinping, según informó la portavoz de la Cancillería de China, Hua Chunying. “China y Venezuela son socios estratégicos integrales. Nuestras relaciones han resistido la prueba de la evolución de las circunstancias internacionales y se han mantenido sólidas como una roca. China trabajará con Venezuela para elevar aún más nuestras relaciones y contribuir a un mundo más pacífico y justo”, expresó en X (antes Twitter).

At the invitation of President Xi Jinping, Venezuelan President Nicolás Maduro Moros @NicolasMaduro will pay a state visit to China from September 8 to 14.

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 8, 2023