Durante la jornada de este martes, se dio a conocer que una comunidad indígena ubicada al oeste de Canadá descubrió 93 tumbas no identificadas de niños y bebés en las cercanías de donde operaba un antiguo internado.

El escalofriante descubrimiento se dio precisamente en las cercanías del internado de Beauval, en la provincia de Saskatchewan, en Canadá. Allí, se han encontrado hasta ahora al menos 14 tumbas que pertenecerían a bebés.

La jefa del grupo indígena de la Primera Nación de English River, Jenny Wolverine, partió mencionando que “lo que hallamos fue desgarrador y devastador”. A lo que agregó “Hasta la fecha, hay 93 posibles tumbas anónimas, 79 de niños y 14 de bebés”.

Cabe mencionar que, una vez que el internado en cuestión dejó de operar en el año 1995, exalumnos que fueron parte del centro de Beauval decidieron demolerlo.

At the English River First Nation presser in Saskatoon where information around unmarked graves at Beauval former residential school will be shared. pic.twitter.com/hKwLdgySPr

— Pratyush Dayal (@Pratyush_Dayal_) August 29, 2023