La advertencia de Rusia por envío de aviones de combate F-16 a Ucrania: “Conduce a una escalada del conflicto”

El embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, realizó una advertencia luego de que se confirmara que tanto el país danés como Países Bajos enviarán aviones de combate F-16 a Ucrania.

“El hecho de que Dinamarca haya decidido ahora donar 19 aviones F-16 a Ucrania conduce a una escalada del conflicto“, señaló el político de Rusia en declaraciones recogidas por El País.

“Escudándose en la premisa de que es la propia Ucrania la que debe determinar las condiciones para la paz, Dinamarca pretende con sus acciones y palabras dejar a Ucrania sin otra opción que continuar el enfrentamiento militar con Rusia“, agregó,

Los dichos del embajador de Rusia en Dinamarca se dan luego de que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, anunciara este lunes que su país donará 19 aviones de combate F-16 al país ucraniano.

Por parte de Países Bajos, en tanto, no han confirmado el número de aeronaves que enviarán a la nación liderada por Volodímir Zelenski, no obstante, todo apunta a que este envío se realizará cerca de Año Nuevo.

Cabe consignar que tras varios meses de conversaciones, Estados Unidos aprobó el pasado viernes 18 de agosto el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania.

Desde Washington dieron garantías oficiales a Dinamarca y Holanda de que se acelerará la aprobación de las solicitudes de transferencia de estas aeronaves cuando los pilotos estén entrenados.

Together we prove that life is a value, that people matter, freedom matters, and Europe matters. And It will be written in history also due to Denmark being with Ukraine.

Jeg takker jer Danmark 🇺🇦🇩🇰 pic.twitter.com/XpE1Oz6mt9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 21, 2023