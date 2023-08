Estados Unidos aprueba enviar aviones de combate F-16 a Ucrania desde Dinamarca y Países Bajos

Tras varios meses de conversaciones, Estados Unidos aprobó el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania, provenientes de Dinamarca y los Países Bajos.

Según consigna El País, la determinación de EE. UU. se da con el objetivo de que el país ucraniano pueda “defenderse de los invasores rusos” una vez concluya la formación de pilotos.

Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró que desde Washington dieron garantías oficiales a Dinamarca y Holanda de que se acelerará la aprobación de las solicitudes de transferencia de los F-16 a Ucrania cuando los pilotos estén entrenados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Wopke Hoekstra, manifestó su “satisfacción” con esta decisión. “Acogemos con satisfacción la decisión de Washington de allanar el camino para el envío de aviones de combate F-16 a Ucrania. Ahora, seguiremos discutiendo el tema con nuestros socios europeos”, señaló.

“Esto marca un hito importante para que Ucrania defienda a su gente y su país”, agregó.

We welcome Washington’s decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. 🇺🇸🇳🇱🇺🇦 1/2

— Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023