Daniel Sancho: el hijo de un famoso actor español que reconoció ser el autor de un brutal homicidio en Tailandia

El sábado 5 de agosto el chef español de 29 años, Daniel Sancho, se declaró culpable ante la policía de Tailandia del asesinato -y posterior descuartizamiento- del cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta, marcando para siempre su vida y la de su famoso padre, el actor Rodolfo Sancho -conocido por sus roles en series como Isabel y El ministerio del tiempo, entre otras producciones hispanas-, arriesgando incluso la pena de muerte por el brutal crimen.

El joven acudió a la policía para entregarse, asegurando que efectivamente es culpable del crimen, agregando que lo hizo porque se sentía “prisionero” de Edwin Arrieta, a quien habría conocido desde hace un tiempo y con quien se encontró en Tailandia el 2 de agosto, horas antes de asesinarlo en un hotel.

De acuerdo a los trascendidos, Sancho se sentía amenazado por Arrieta, debido a que habían intercambiado mensajes sexuales, llegando incluso a concretar algunos encuentros.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula”, fue parte de lo que dijo Daniel Sancho en sus primeras declaraciones a la policía en Tailandia, según han relatado varios medios españoles. A lo anterior, añadieron que el informe policial indica que el joven chef llegó a Koh Phangan en Tailandia el 31 de julio y el 1 de agosto compró cuchillos y bolsas de basura negras y verdes en una tienda de la isla.

🔴 ÚLTIMA HORA | El juez manda a Daniel Sancho a una prisión de Tailandia por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta https://t.co/2od7htE5c2 pic.twitter.com/qzmGH8Kz5O — EL PAÍS (@el_pais) August 7, 2023

En su declaración, el propio Daniel Sancho aseguró que su víctima sólo llegó a la isla el miércoles 2 de agosto, y que él lo fue a esperar a la llegada del ferri desde Samui a las 15.05 horas. Entonces, ambos fueron a un bar cercano donde estuvieron hasta las 18.00 horas, para ir a otro lugar después. El propio chef reportó el jueves por la noche en la comisaría de Koh Phangan la desaparición de su amigo en la madrugada del 3 de agosto.

Brutal crimen

De acuerdo a lo indicado por Telecinco, noticiario español que ha conversado con Daniel Sancho sobre el hecho, el joven de 29 años habría actuado con premeditación. Incluso hay imágenes de un supermercado donde aparece comprando cuchillos y bolsas negras, los mismos elementos que usó para desmembrar el cuerpo de Arrieta.

En tanto, agregan que Sancho habría golpeado en el rostro al cirujano hasta dejarlo inconsciente, trasladándolo después al baño para mojarle la cara y ver si recuperaba el conocimiento. Al ver que no funcionaba, procedió a desmembrarlo. Luego, puso todo en una bolsa de tela y en varias de plástico. Según el mismo Daniel Sancho relató, el procedimiento completo le llevó “tres horas”.

“Le golpeé y le dejé inconsciente. Le eché agua por encima para espabilarle sin éxito. Le llevé al baño y le corté en pedazos hasta completar el desmembramiento. Tardé tres horas“, sería parte de la confesión de Daniel Sancho a la policía tailandesa.

El médico de 44 años fue descuartizado por Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, durante unas vacaciones en el país asiático. En Lórica, Córdoba, un pueblo al norte de Colombia, ha decretado tres días de duelo https://t.co/OpkvTCoeKX — EL PAÍS (@el_pais) August 7, 2023

Arriesga pena de muerte y su padre espera verlo pronto

Con todos los antecedentes, fue detenido y trasladado de cárcel. Sin embargo, ha sido tratado con gran cuidado, incluso pudo contactarse con un medio español de forma telefónica mientras comía en un restaurante junto a los policías que lo custodiaban, instancia en la que le mandó un particular mensaje a su novia: “No me atrevía decirle nada a nadie porque tenía miedo de que tuviesen mi móvil pinchado (…) Fui a Tailandia porque venía mi novia. Ella no me va a esperar ni debe. Que sea feliz y siga con su vida. Llevábamos cinco años juntos”, dijo.

El joven, que ahora arriesga desde 15 a 40 años de presidio e incluso pena de muerte debido a la dura legislación tailandesa, habría hablado por teléfono con ella después de ser llevado a dependencias policiales, mientras que su famoso padre y la familia han pedido que no se siga especulando con el caso, dejando que las autoridades judiciales actúen. Para ello, Rodolfo Sancho contrató a un experimentado abogado especialista en derecho internacional, y espera poder ver a su hijo pronto, lo que de acuerdo a lo trascendido no ocurrirá antes de 10 días, ya que actualmente ha sido recluido en cuarentena debido a los resguardos que se mantienen en Tailandia por el covid-19.