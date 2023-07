Más de 3.000 palestinos escapan de Yenín tras ofensiva de Israel

Los ataques con drones por parte de Israel, que comenzaron durante la madrugada del lunes, han dejado 10 palestinos muertos, entre ellos tres niños, y más de 100 heridos, de los cuales 20 se encuentran en estado grave.

Además, según recoge El País, la ofensiva en el campo de refugiados de Yenín, al norte de Cisjordania, ha provocado que cerca de 3.000 palestinos huyan del lugar, en el cual habitan cerca de 18.000 personas.

“Unas 3.000 personas se han marchado“, declaró el gobernador adjunto de Yenín, Kamal-Abu al Roub, detallando además que se están habilitando escuelas como refugios.

Las fuerzas armadas israelíes afirmaron que “continuarán operando” en Yenín para “neutralizar la amenaza terrorista”, dando cuenta además del hallazgo de un pozo con cientos de misiles de explosivos.

“Todos estos explosivos y armas ilegales fueron confiscados hoy en el campamento de Yenín. Estaban siendo almacenados en áreas exclusivamente civiles, con total desprecio por las personas que vivían alrededor“, señalaron.

“Continuaremos operando para neutralizar la amenaza del terrorismo desde el área de Yenín“, agregaron.

En tanto, el portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, afirmó que esta ofensiva puede durar “uno o dos días más“.

Por otro lado, desde Naciones Unidos expresaron su preocupación por estos ataques. “Estamos alarmados por la magnitud de las operaciones aéreas y terrestres que están teniendo lugar en Yenín y por los ataques aéreos contra un campo de refugiados densamente poblado”, aseguraron.

All of these illegal explosives and weapons were confiscated today in the Jenin Camp. They were being stored in exclusively civilian areas, with complete disregard for the people living around.

We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH

— Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023