Israel asegura que ataque con drones a Cisjordania “no es una lucha contra los palestinos”

Como la “mayor incursión en los últimos 20 años” fue calificado el ataque con drones que durante la madrugada de este lunes realizó Israel contra Yenin, al norte de Cisjordania, uno de los bastiones militares palestinos.

De momento, se reportan ocho personas muertas, entre ellos tres niños, y cerca de 50 personas heridas, en una zona donde habitan aproximadamente 20.000 ciudadanos palestinos.

El ministro israelí, Eli Cohen, afirmó que esta ofensiva “no es una lucha contra los palestinos, sino que se trata de combatir a los grupos satélites de Irán en la región, que son la Yihad Islámica y Hamás“.

“Son organizaciones terroristas financiadas por Irán. Y el objetivo de Irán es escalar las amenazas a la seguridad en esta zona”, agregó.

En esa línea, explicó que “el campo de Yenín se ha convertido en el centro de la actividad terrorista en la zona”, por lo que las cifras de heridos y fallecidos podría aumentar, ya que se siguen reportando enfrentamientos.

El coordinador especial de la ONU para Medio Oriente, Tor Wennesland, tildó de “peligrosa” la escalada de violencia por parte de Israel, afirmando que esta se da tras “meses de tensiones crecientes”.

“Ocho palestinos, incluidos militantes, han muerto y varios otros han resultado heridos por fuego durante una operación militar israelí que comenzó esta mañana temprano”, detalló.

En ello, explicó que la operación “se produce después de meses de creciente tensión que una vez más nos recuerda la situación extremadamente volátil e impredecible en Cisjordania ocupada. Todos deben garantizar la protección de la población civil”.

1/3 The current escalation in the occupied West Bank is very dangerous & follows months of mounting tensions. Eight Palestinians, including militants, have been killed & several others wounded by ISF fire during an Israeli militray operation that began early this morning.

— Tor Wennesland (@TWennesland) July 3, 2023