Estados Unidos derriba objeto volador no identificado sobre Canadá por orden de Trudeau

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció este sábado el derribo, por parte de un avión caza estadounidense F-22, de un objeto volador no identificado (OVNI) que se encontraba sobre el espacio aéreo canadiense.

“Ordené el derribo de un objeto no identificado que violó el espacio aéreo canadiense”, indicó Trudeau a través de su cuenta de Twitter.

Según informó el mandatario, el OVNI fue abatido sobre el territorio de Yukón, al norte de Canadá, y sus restos serán recuperados y analizados por las fuerzas canadienses.

Este es el segundo impacto de este tipo, luego que esta semana se interceptara uno sobre el hielo marino cerca de Deadhorse, en Alaska. De hecho, Trudeau contó que se comunicó con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un día después de este avistamiento.

Sobre ese primer OVNI abatido, el Pentágono entregó pocos detalles el viernes y se limitó a comentar que tenía el tamaño de un vehículo pequeño y que parecía no estar tripulado. De igual forma, los servicios de inteligencia estadounidenses continúan estudiando el objeto para recopilar más información de ellos.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023