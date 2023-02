Estados Unidos derriba un nuevo objeto sospechoso que volaba sobre Alaska

Durante la jornada de este viernes 10 de febrero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al Pentágono derribar un nuevo objeto que estaba volando a gran altitud sobre el Estado de Alaska. La Casa Blanca no ha dado mayores detalles sobre la procedencia del objeto y tampoco indicaron si se trataba de un globo o no.

Militares que pilotaban un caza de la Fuerza Aérea estadounidense fueron los encargados de echar abajo al objeto sospechoso. Lo que indicaron las autoridades es que era un elemento más pequeño que el globo que derribaron la semana pasada.

El nuevo objeto que volaba sobre EE. UU.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, explicó que el objeto había sido monitoreado por el Departamento de Defensa volando a gran altitud sobre el espacio aéreo de Alaska. “Estaba volando a una altitud de 40.000 pies y planteaba una amenaza razonable para la seguridad de los vuelos civiles”, detalló el portavoz.

La peligrosidad que podía causar la presencia del objeto en los vuelos comerciales fue el argumento principal que motivó al Presidente estadounidense a acabar con el elemento de dudosa procedencia, puesto a que no representaba una amenaza militar.

“Por precaución y la recomendación del Pentágono, el Presidente Biden ordenó a los militares derribar el objeto y lo hicieron al entrar en nuestras aguas territoriales. Esas aguas ahora están congeladas. Pero dentro del espacio aéreo territorial y sobre las aguas territoriales, aviones de combate derribaron el objeto en la última hora”, indicó Kirby.

Si bien no se conoce con exactitud que era lo que volaba sobre el cielo de Estados Unidos, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional tuvo un lapsus y llamó al objeto como globo en varias ocasiones. Según detallaron, tenía el tamaño de un auto pequeño, no tenía capacidad de maniobra y no iba tripulado.