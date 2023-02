La dictadura que gobierna Myanmar anunció que amplían la ley marcial a más zonas urbanas y rurales del país. La junta militar asevera que la medida responde a los enfrentamientos con los grupos rebeldes. Los medios oficialistas indican que se suman a la norma 37 municipios en ocho de las 14 regiones y estados.

La norma que suspende derechos individuales es aplicada en diferentes zonas de Myanmar, alcanzando a unas 30 ciudades. Los militares anunciaron una serie de bandos en el diario controlado por el ejército The Global New Light of Myanmar. De los 37 nuevos municipios bajo ley marcial, 18 están en el noroeste.

En el noroeste de Myanmar están la región de Sagaing y el estado de Chin. En esa zona el ejército de la dictadura combate con las guerrillas de la Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) y las milicias de minorías étnicas. El PDF es el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional formado por los políticos derrocados.

Otras nuevas regiones afectadas por la ley marcial son Magway, Bago y Tanintharyi, además de los estados Kayah, Kayin y Mon. La medida permite a los militares imponer la pena de muerte por insurrección. También les faculta asumir funciones administrativas, judiciales y punitivas de forma acelerada.

Myanmar Now da cuenta que la dictadura también extendió seis meses el estado de emergencia. El 1 de febrero de 2021 el ejército dio un golpe de Estado contra las autoridades electas e impidió que asumieran el poder. Desde entonces se contabilizan al menos 2.948 personas asesinadas por agentes estatales y 13.793 detenidos políticos.