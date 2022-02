Naciones Unidas investiga “crímenes contra la humanidad” tras el golpe de estado en Myanmar

La crisis no se detiene en un país asiático. El jefe del grupo de investigadores de las Naciones Unidas (ONU) informó que se indaga el asesinato de más de 1.000 personas en Myanmar desde el golpe de Estado. Los hechos con calificados como crímenes contra la humanidad.

El encargado del Mecanismo de Investigación Independiente de ONU para Myanmar, Nicholas Koumjian, dijo que “los informes recibidos durante el último año sugieren que más de 1.000 personas han sido asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra”.

Koumjian agregó que se “detuvieron a miles de civiles en circunstancias que implican acusaciones creíbles de detención arbitraria, tortura, violencia sexual e incluso asesinato bajo custodia”. Desde el 1 de febrero de 2021 se instaló una junta militar tras derrocar a la mandataria Aung San Suu Kyi.

El mecanismo fue “capaz de reunir un gran número de documentos relevantes sobre estos hechos y estamos añadiendo información y pruebas a nuestros archivos casi a diario”. El equipo recopila pruebas de los crímenes internacionales en la ex Birmania y que se violó el derecho internacional.

El encargado del grupo enfatizó que “los que planean cometer crímenes deben saber que los delitos internacionales graves no prescriben“. La nueva enviada especial de ONU a Myanmar, Noeleen Heyzer, llamó a actuar para que los birmanos puedan aspirar a un futuro democrático.

UN Special Envoy to #Myanmar said that violence and brutality has only intensified since the military takeover 12 months ago.

For NoeleenHeyzer, “the road ahead will be long and difficult, but the time to act is now.”https://t.co/anna16ermY

— UN News (@UN_News_Centre) January 31, 2022