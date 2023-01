Casa Blanca confirma hallazgo de nuevos documentos clasificados en residencia de Joe Biden

Durante esta jornada, la Casa Blanca informó el hallazgo de una “pequeña cantidad” de documentos clasificados, los cuales se mantenían en la residencia particular de Joe Biden.

Según consigna El País, estos papeles estaban bajo el poder del actual presidente de Estados Unidos desde hace más o menos seis años, cuando este era vicepresidente durante la administración de Barack Obama.

Este hallazgo se suma al realizado durante noviembre de 2022, donde los abogados de Joe Biden hallaron en una oficina en Washington un lote de papeles también clasificados.

El mandatario norteamericano defendió ambos hallazgos, afirmando que tras dar con los documentos, estos fueron puestos inmediatamente en poder del Departamento de Justicia.

Posterior a estos, los papeles fueron entregados a los Archivos Nacionales, institución a la cual pertenecen.

Esta situación trae a colación lo sucedido con Donald Trump, a quien también se le encontraron documentos de carácter confidencial.

Durante su gira por México, Joe Biden se refirió al primer hallazgo, afirmando que tras encontrar estos documentos clasificados, se hizo “lo que debía: llamar inmediatamente a los Archivos Nacionales y entregárselos. Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que hay registros gubernamentales que fueron llevados a esa oficina, pero no sé lo que hay en los documentos“.