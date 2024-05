“Ya nos aburrimos de tus tongos”: Daniella Campos arremete contra Nicole “Luli” Moreno luego de que sufriera accidente de tránsito

La noche del lunes, Nicole “Luli” Moreno compartió un angustiante momento con sus seguidores a través de sus redes sociales, al informar que sufrió un accidente de tránsito en la comuna de Vitacura. Entre lágrimas, la modelo expresaba su dolor y reclamaba la tardanza de la ambulancia, lo que generó gran atención y comentarios en las redes sociales.

El incidente también fue tema de discusión en el programa Sígueme de TV+, donde Daniella Campos ofreció una crítica contundente sobre la reacción de la fisicoculturista. La panelista del programa de farándula cuestionó a Nicole Moreno por exigir atención médica urgente, sugiriendo que su situación no era tan grave como para merecer una ambulancia con prontitud.

“Yo estoy súper amargada hoy día, a mí me da rabia ver esto, pero de verdad me da rabia, porque hay gente que necesita una ambulancia de verdad, que tiene su vida en peligro”, señaló la panelista.

Tras ello, Daniella Campos continuó su crítica al señalar que “esta señorita está exigiendo que su ambulancia no se demore, y no se quebró ni la uña. No sé si se dieron cuenta de cómo estaba esta señorita, poniéndose filtros”.

La criticó la utilizó por usar filtros tras el accidente vehicular

La figura de TV+ hizo hincapié en el hecho de que Nicole usó filtros de cámara durante su transmisión en vivo, lo cual le pareció inapropiado dado el contexto de una situación de emergencia.

“Y no lo digo como broma, Luli, ya nos aburrimos de tus tongos. Y perdóname, pero puedes haber sufrido un accidente, pero ella lo que tenía era una crisis de nervios, no tenía absolutamente nada más. Todos reaccionan distinto, pero cuando uno tiene dos dedos de frente para darse cuenta de que una persona está poniendo filtros mientras está en shock...”, añadió Campos.

Finalmente, Daniella Campos concluyó su intervención con una reflexión sobre el impacto de tales comportamientos, como los de “Luli”, en la percepción pública: “No solo me da rabia, me da vergüenza ajena, siento que esto es lo que mató a la farándula”.