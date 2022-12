Presidente de México pide a Bad Bunny realizar show gratis tras polémico concierto en Estadio Azteca

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —AMLO—, le hizo una particular petición al cantante urbano del momento, Bad Bunny, esto, luego del controvertido paso del cantante por el país norteamericano.

El pasado 9 de diciembre, el “Conejo malo” se presentó en el Estadio Azteca, polémico concierto en donde a miles de fans se les negó la entrada al recinto, por problemas con la venta de boletos relacionados con Ticketmaster mexicano.

Es más, los asistentes al show denunciaron irregularidades con sus tickets, acusando que diversas entradas que fueron adquiridas por los canales oficiales de la empresa mencionada fueron canceladas.

La petición de AMLO

En esa línea, respecto al polémico show de Bad Bunny en México, AMLO señaló: “Es un asunto muy serio esto, aprovecho para decirlo, porque él es solidario, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible”.

“Decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, agregó el mandatario.

En ese sentido y haciendo referencia al final del World’s Hottest Tour de Bad Bunny, el presidente mexicano apuntó: “Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular (…) porque vi que salió volando en una palmera y eso no se puede acá. Le podemos poner una tirolesa, esa sí se la podemos colocar”.

“Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues es no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada”, complementó el mandatario.

“Que él se haga un tiempo. Lo planteo porque no pierdo nada y sé que es sensible, tiene muchos seguidores”, cerró AMLO.