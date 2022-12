“El 2023 es para mí, para mi salud física”: Bad Bunny anuncia que se tomará un descanso el próximo año

Recientemente, Bad Bunny dio una entrevista a Billboard. En la ocasión, el cantante de Puerto Rico habló sobre cómo enfrenta sus shows, de todo lo que ha significado para él su carrera y del punto en el que se encuentra actualmente su vida. Una instancia, en la que también afirmó que en el año 2023 optará por descansar.

Al respecto sobre como enfrenta los conciertos, señaló que “cuando yo entro a la tarima, yo entro sin mirar al público. Yo entro caminando derecho, con la neverita, ‘pa, pa, pa, pa’, mirando el piso, que no me vaya a caer. Pongo la neverita, me siento. O sea, le estoy dando la espalda al público. Me siento, cojo un respiro y hago ‘pop’ (mira)“, explicó.

“Y miro la multitud. Y no importa dónde sea, siempre es como un puño. Como, ‘diablos’“, complementó después.

Más adelante, el artista puertorriqueño se refirió a su presente. “Me siento en control. Yo creo que ahora mismo, en todos los años… Es que también, coño, llevo 5, 6 años ganando experiencia también. Y he superado muchas cosas también. He sanado muchas cosas de vida. Etcétera. El giro que dio mi vida es un proceso“, afirmó.

Luego, el conejito malo agregó: “Entonces, yo diré que en este punto de mi vida y de mi carrera, es donde más centrado me siento. Me siento más claro de lo que soy, de lo que soy en cuanto a industria musical“.

Tras ello, habló de su pasado. “Quizás sí influye el hecho de que vengo de un barrio de Puerto Rico, de una familia trabajadora. Que no fue que nací en un ambiente de riquerío (riquezas) ni nada. Y que tuve mi trabajo, trabajar al mínimo salario. Y sé lo que es llegar temprano al trabajo. Y que si no, te botan. ¿Me entiendes? Tengo esa disciplina“, sostuvo.

“Tuve mis años, qué sé yo, en la universidad (…) Tirando el peso para la gasolina, para el peaje. ¿Me entiendes?“, añadió después.

Finalmente, Bad Bunny reveló que se tomará un descanso el próximo año. “El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar y para disfrutar de los logros. ‘¿Qué hice esto? Ni me acordaba. Vamos a celebrarlo’. Vamos para aquí, vamos para allá, vamos para el bote, para el agua. Vamos. El 2023 es para mí”, aseguró.

“Ahora mismo estoy en un punto donde… Que pase lo que pase. No estoy buscando que pase algo“, concluyó.

.@sanbenito, Billboard's No. 1 artist of 2022, reflects on his journey to the top, what's next after ‘Un Verano Sin Ti' and more.

Watch his Billboard x Billboard Español cover story interview over wine with @billboardlatin Chief Content Officer @leilacobo. 🍷 pic.twitter.com/G8gFv41Xdo

— billboard (@billboard) December 8, 2022