El pasado jueves, la columnista Elizabeth Jean Carroll demandó al exmandatario Donald Trump por violación ocurrida hace 30 años, acogiéndose a una reciente ley que permite a las víctimas de violencia sexual demandar por ataques que prescribieron.

En su cuenta de Twitter, Carroll señaló que “minutos después de medianoche, presentó la demanda por violación contra el expresidente”.

A lo que agregó, “esta demanda no es solo para mí, es para todas las mujeres que han sido manoseadas, agarradas, mutiladas, agredidas, degradadas y arrastradas por el barro por un hombre poderoso”.

Dearest friends, tonight, a few minutes after midnight, we filed the rape suit against the former president.

I give thanks to the greatest civil rights attorneys in the nation:

Robbie Kaplan! Matt Craig! Joshua Matz! Shawn Crowley! Rachel Tuchman!https://t.co/BXrQIXDvmy

