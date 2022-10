La guerra en Ucrania no sumaría otro protagonista en el terreno de combate. Así lo aseguró el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, al descartar este viernes los rumores de que se involucrarán en el conflicto. El mandatario negó que exista un movilización de tropas y una estrategia con Rusia.

El gobernante bielorruso pidió a la población del país que “no presten atención a estos aullidos. Hoy no vamos a ir a ninguna parte”. Lukashenko agregó que “a día de hoy no hay ninguna guerra. No la necesitamos”. Las palabras del gobernante europeo las pronunció en una visita a un campo de entrenamiento de armas de Obuz-Lesnovski.

Alexander Lukashenko llegó hasta la región de Brest, cerca de la frontera con Polonia, para entregar su versión del tema. El gobierno de Minsk sí anunció que aviones de combate rusos patrullan las fronteras de Bielorrusia. Ambos países son aliados y realizaron ejercicios conjuntos antes de la invasión de Rusia a Ucrania.

El ministerio de defensa de Bielorrusia comunicó que “componentes aéreos rusos de la agrupación regional de tropas realiza patrullajes de rutina en los límites aéreos de la Unión Estatal”. El texto alude a la unión aduanera sin fronteras entre Rusia y los bielorrusos. Minsk se mantiene en alerta ante eventuales ataques ucranianos.

El ejecutivo de Lukashenko ve como posible que Ucrania ataque su territorio y lo considera una amenaza para la seguridad regional. Ambos países no poseen relaciones diplomáticas pese a que poseen una gran franja fronteriza común. Reuters detalla que Rusia desplegó una fuerza mejorada de 9.000 soldados en Bielorrusia.