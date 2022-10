Nueva ofensiva de Rusia a Ucrania: bombardeo a Zaporiyia deja al menos 13 muertos y 87 heridos

Una nueva ofensiva de Rusia a Ucrania se ha registrado en las últimas horas: la aviación rusa atacó con misiles la ciudad ucraniana de Zaporiyia.

El bombardeo, que ocurrió en un barrio residencial de Zaporiyia, dejó un saldo de al menos 13 muertos y 87 heridos. Los hechos se dieron tras la explosión del puente del estrecho de Kerch, que conecta con la península de Crimea, zona estratégica para el suministro de material a las tropas rusas.

Zaporiyia ha sido una ciudad golpeada en la guerra de Rusia contra Ucrania. Este ataque se suma al ocurrido el pasado jueves, que causó la muerte de otras 14 personas. A finales de septiembre, otra ofensiva dejó 30 fallecidos de una caravana de civiles evacuados de las zonas ocupadas por Rusia.

Palabras cruzadas

Según consigna El País, Kiev no ha reconocido la autoría de un posible ataque en Kerch, pese a que el Ministerio de Defensa ucranio lo celebró públicamente. De todos modos, fuentes anónimas del gobierno ucraniano señalaron a The New York Times que sus servicios secretos están detrás de la explosión que hundió parte de la autovía.

El bombardeo a Zaporiyia de esta madrugada dejó imágenes escalofriantes, como la de un bloque de viviendas partido en dos por el impacto de un misil de la docena que se disparó contra la ciudad desde aviones de combate.

Por otro lado, Rusia ha alegado en anteriores ataques de este tipo que en estos edificios de viviendas pernoctan militares. Testimonios desde el lugar de los hechos confirman que entre los muertos hay civiles, entre ellos varios niños.