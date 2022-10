“Esto es solo es comienzo”: La reacción de Ucrania por la explosión del puente de Crimea

Tras reportarse una gran explosión en el único puente que une Rusia con Crimea, el cual configura un símbolo de la anexión rusa y es la ruta clave de suministros para la guerra, Ucrania reaccionó de forma burlesca e incluso anunció sellos alusivos al hecho.

Según informó el Comité Nacional Antiterrorista ruso, la explosión fue causada por un coche bomba, que en este caso se utilizó un camión, cuya detonación provocó el colapso de algunas vías y causó la muerte de al menos tres personas que circulaban por el puente.

Si bien aún se desconoce la motivación y los responsables detrás del ataque, el presidente del Consejo de Estado de la República de Crimea, Vladimir Konstantinov, culpabilizó a Ucrania: “Los vándalos ucranianos de alguna manera lograron poner sus patas ensangrentadas en el puente de Crimea. Y ahora tienen algo de que enorgullecerse, en sus 23 años allí no lograron construir nada digno ni de interés en Crimea. Pero lograron dañar el lecho de la carretera del puente ruso”.

El puente de Crimea es considerado el puente más largo de Europa y es una infraestructura estratégica que se suponía indestructible.

Closer look at the collapsed road span of the Crimean bridge pic.twitter.com/ZW1OOAKdns

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 8, 2022