Putin amenaza con armas nucleares a occidente: “Utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia”

Durante esta jornada, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó un decreto para la “movilización parcial” de unos 300.000 soldados, medida que apunta a aquellos quienes ya cumplieron con el servicio militar obligatorio.

En ello, el mandatario realizó una amenaza directa contra occidente, a quien Putin acusa de querer destruir Rusia, y declaró que usarán armamento nuclear “para proteger a Rusia y a nuestro pueblo”.

“Ante una amenaza a la integridad territorial de nuestro país, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance (incluidos los nucleares) para proteger a Rusia y a nuestro pueblo; no estoy fanfarroneando”, señaló el líder ruso.

Sus dichos no dejaron a nadie indiferente, y desde la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) Joe Biden, presidente de Estados Unidos, le respondió a Putin, calificando sus dichos como “irresponsables”

Asimismo, el mandatario norteamericano afirmó que “una guerra nuclear no se puede ganar y no se debería luchar“.

El decreto firmado por Vladímir Putin sobre la movilización parcial de 300.000 soldados no cayó bien en parte de la población rusa, quienes salieron a protestar.

Sin embargo, la policía local no dio pie a estas manifestaciones, y detuvo a cerca de un centenar de rusos.

Tune in as I deliver remarks before the 77th Session of the United Nations General Assembly. https://t.co/4mVFkRRR8J

— President Biden (@POTUS) September 21, 2022