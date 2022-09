Palacio de Buckingham confirma día y hora del funeral de la reina Isabel II

El pasado jueves 8 de septiembre, el mundo se paralizó tras la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II, quien murió a sus 96 años, en el castillo de Balmoral, Escocia.

A partir del deceso, se desplegó el protocolo The London Bridge is down, que se traduce al español como “El Puente de Londres ha caído”, que detalla toda una operación e itinerarios que se activarán en el momento en que la reina fallezca.

“Esto desencadenará una ola inicial de rituales escoceses. Primero, el cuerpo de la reina descansará en su palacio más pequeño, en Holyroodhouse, en Edimburgo, donde tradicionalmente está custodiada por la Royal Company of Archers, que lleva plumas de águila en sus gorros”.

“Luego, el ataúd será llevado por la Royal Mile hasta la catedral de St Giles, para un servicio de recepción, antes de ser puesto a bordo del Royal Train en la estación de Waverley para un triste progreso por la línea principal de la costa este”.

“Se esperan multitudes en los pasos a nivel y en los andenes de las estaciones a lo largo del país, desde Musselburgh y Thirsk en el norte, hasta Peterborough y Hatfield en el sur, para arrojar flores al tren que pasa” indica el protocolo.



El funeral de la reina Isabel II

El funeral de Estado por la fallecida reina Isabel II será el próximo 19 de septiembre a las 11.00 horas local (7 horas de Chile) en la abadía de Westminster en Londres, según lo que anunció este sábado el Palacio de Buckingham.

Esa fecha, lunes, será un día festivo en todo el Reino Unido, según lo autorizó, dentro de sus primeros estipulados, el nuevo monarca Carlos III.

En el momento se espera la presencia de importantes exponentes de la política, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y también representantes de casas reales en los honores por Isabel II.