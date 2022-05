Presidente de China afirma en reunión con Bachelet que en el país se respetan los Derechos Humanos

El presidente de China, Xi Jinping, defendió los avances del país en materia de Derechos Humanos, luego de las constantes críticas a la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada en esta materia de Naciones Unidas.

La autoridad de la segunda economía del planeta sostuvo que el desarrollo de los derechos humanos en China “se ajusta a las condiciones nacionales”, enfatizando este concepto en derechos como la subsistencia y el desarrollo, más necesarios en economías no totalmente avanzadas.

“Desviarse de la realidad y copiar al pie de la letra los modelos de otros países no solo no encajaría con nuestras condiciones locales, sino que acarrearía consecuencias desastrosas”, agregó el mandatario en declaraciones recogidas por El País, agregando además que “no hay ningún país ideal” en este materia, y que no hay necesidad “de un maestro que dé órdenes a otros países“.

Asimismo, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, sostuvo que las dudas respecto al respeto a los Derechos Humanos en el país asiático tiene un propósito de “politizar y utilizar como un arma“.

Michelle Bachelet estará seis días en China tras recibir una invitación del gobierno, siendo esta la primera visita al país asiático de una persona con esta jerarquía en Naciones Unidas.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitará Xinjiang y otras regiones, localidades donde se habla de la existencia de campamentos de concentración, utilizados para una concientización política y cultural pro partido comunista chino.

“Las reuniones con el presidente Xi y altos funcionarios han sido valiosas para abordar directamente cuestiones sobre derechos humanos y preocupaciones en China y globales. Para que el desarrollo, la paz y la seguridad sean sostenibles: los derechos humanos, la justicia, la inclusión de todos sin excepción deben ser protagonistas”, señaló Bachelet tras su reunión con Xi Jinping.

