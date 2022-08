“No mantengan comercio con Rusia”: presidente de Ucrania dialoga con autoridades UC sobre la situación del país

Este miércoles se llevó a cabo en la Universidad Católica una videoconferencia con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a propósito del conflicto bélico en el que se encuentra con Rusia.

La alocución de Zelensky comenzó con un contexto histórico que sirve para redifinir la situación actual: “Esta guerra no comenzó hace 175 días. El 24 de febrero, Rusia atacó a Ucrania en masa (…), pero la guerra comenzó en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea”.

En cuanto al porvenir de los ataques, el mandatario proyectó el ánimo ruso: “Rusia no quiere poner fin a esta guerra. (…) Ellos empezaron esta guerra para eliminarnos. No quieren un punto intermedio. Lo que les interesa es dominar por completo a Ucrania, que nosotros no existamos”.

Una de las preguntas que se les hizo a Zelensky fue sobre qué pueden hacer los países en Latinoamérica en este conflicto: “No mantengan comercio con Rusia, para que ellos entiendan que se paga un alto precio”. Luego agregó: “Rusia tiene que pagar un precio alto. Entendemos que vivimos en un mundo moderno, y los instrumentos que existen para ayudarnos tienen que ser civilizados y democráticos, pero deben ser rígidos. En primer lugar, cesar cualquier comercio con ellos”.

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, aseguró, al momento previo del diálogo entre Zelensky con los asistentes (estudiantes de la casa de estudios, académicos y periodistas de diferentes medios nacionales), que un grupo de profesionales formados en dicha institución participará en la construcción de un memorial y la remodelación de una biblioteca pública en una ciudad de Ucrania.