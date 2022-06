Unión Europea acepta candidatura de Ucrania y Moldavia para adherirse al bloque

A cuatro meses de la invasión de Rusia a Ucrania y como un gesto de respaldo continental, la Unión Europea aceptó este jueves la candidatura de Kiev para adherirse al bloque. Similar estatus recibirá Moldavia.

Si bien se habla de “un día histórico”, lo cierto es que el ingreso de Ucrania a la Unión Europea podría tardar años. De todos modos, se trata de una señal en contra de las determinaciones de Vladimir Putin.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, expresó que esta decisión “fortalecerá a Ucrania, fortalecerá a Europa. Es una decisión por la libertad y la democracia y nos coloca en el lado correcto de la historia“.

“Es un momento único e histórico en las relaciones entre Ucrania y la UE“, escribió en Twitter el presidente Volodymyr Zelensky.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022