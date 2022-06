Bill Gates sobre criptomonedas y NFT: “Se basan en la teoría del más tonto”

La industria de las criptomonedas atraviesa una gran crisis bursátil. Durante el último año su valor en la bolsa cayó cerca de un 65%. Junto a ello, las declaraciones de eminencias de lo digital, como Bill Gates, no ayudan a recobrar su credibilidad.

En una charla en TechCrunch, el fundador de Microsoft comentó la actualidad de la criptoindustria, con fuertes palabras que vinieron a confirmar su postura inicial frente a las divisas digitales.

“Obviamente, las costosas imágenes digitales de monos van a mejorar el mundo”, dijo irónicamente Gates, en referencia a los NFT. Los NFT son tipos de activos digitales relativamente nuevos que están diseñados para representar la propiedad de algo que es único y escaso, ya sean activos físicos tokenizados (con un sello único), recursos digitales raros, acciones o una obra de arte digital.

“Estoy acostumbrado a clases de activos como una granja, donde tienen producción o una empresa donde elaboran productos”, dijo en contraposición con la criptomoneda o los NFT.

“Están 100% basados en una especie de teoría del más tonto de que alguien va a pagar más por él que yo, y donde tiene algo de este anonimato en el que evita impuestos o cualquier regla gubernamental. De todos modos no estoy involucrado en eso. No compro ni vendo ninguna de esas cosas”, declaró Gates en la instancia.

Crisis actual en la criptoindustria

La mayor criptodivisa del mundo, el bitcoin, cayó hasta un 7,8% a 20.289 dólares, el mínimo desde diciembre de 2020. El bitcoin ha perdido alrededor del 28% desde el viernes y más de la mitad de su valor este año. Como si fuera poco, se ha desplomado cerca de un 70% desde su máximo histórico de 69.000 dólares en noviembre.

La industria de las divisas digitales ha sido golpeado esta semana luego de que Celsius, uno de los mayores prestamistas de criptomonedas de Estados Unidos, congelara los retiros y transferencias entre cuentas. Esto hizo crecer mucho más la especulación y el temor financiero en un mercado que ya sufrió la desaparición de las criptomonedas terraUSD y Luna, hace poco más de un mes.

“Sin duda, algunas empresas que generaron un entusiasmo exagerado no cuentan con los elementos básicos”, comentó Mike Jones , colaborador de la empresa de capital de inversión Science Inc. al The New York Times .“Pero también hay empresas muy sólidas cuyos precios están muy por debajo del nivel que deberían tener”, finalizó.