La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió recientemente sobre las implicancias de las criptomonedas a quienes invierten en ellas y especialmente a los usuarios que desconocen su real alcance.

Lagarde, en entrevista con radioemisoras de Países Bajos, señaló que en su opinión, “las criptomonedas no valen nada, no se basan en nada, y no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad”.

Para Lagarde, los riesgos en dichas transacciones y valorizaciones son muy altos, en contraste con el comercio regular. Sobre personas que han invertido en criptomonedas, “lo perderán todo y se sentirán decepcionadas”, agregó la presidente del BCE.

Por otro lado, Lagarde señaló que ella no posee ninguna propiedad criptográfica, aunque reconoció que uno de sus hijos sí. “Es un hombre libre”, comentó.

Así mismo, anunció que el Banco Central Europeo se encuentra trabajando en un euro digital, moneda que podría entrar a operar en un plazo de cuatro años, con estándares y principios distintos a los de las criptomonedas, según la propia Lagarde.

¿Qué es y cómo funciona una criptomoneda?

Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías de registro distribuido. Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital.

Existe controversia respecto a que las criptomonedas tienen que ser de control descentralizado o monedas centralizadas por los bancos centrales u otra entidad. Podría darse el caso en que se adoptara masivamente y convertirse en moneda fiduciaria para todo el planeta. Las criptomonedas generalmente usan control descentralizado en lugar de una moneda digital de un banco central. ​

La primera criptomoneda que empezó a operar fue Bitcoin en 2009 y desde entonces han aparecido otras con diferentes características como Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple o Dogecoin.