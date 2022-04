Policía rusa muestra tres copias del videojuego “The Sims” como prueba de arresto de nazis ucranianos

Este lunes, la Policía Federal Rusa (FSB) afirmó haber recuperado material incriminatorio de tipo explosivo, que habría sido potencialmente usado para asesinar al presentador ruso de televisión Vladimir Solovyov. Los acusados, señalados como “nazis ucranianos” habrían preparado un atentado al automóvil del periodista.

Entre las pruebas presentadas se encuentran “un artefacto explosivo improvisado, ocho artefactos incendiarios improvisados ​​del tipo cóctel Molotov, seis pistolas PM, un rifle de caza recortado, una granada RGD-5, más de mil cartuchos de diversos calibres, drogas, y pasaportes ucranianos falsos”.

En las fotografías compartidas por la policía rusa, se ve también literatura nazi, poleras con la esvástica y tres copias del videojuego “Sims”, lo que causó la extrañeza de algunos usuarios, entre ellos el periodista británico Eliot Higgins, fundador del sitio Bellingcat.

“Realmente creo que este es un oficial tonto del FSB al que se le dice que obtenga 3 SIM”, señaló Higgins. Según el periodista y otros usuarios, la policía habría confundido el juego “Sims” con unas sim card (tarjetas sim o chips) para teléfonos.

El también periodista de la BBC, Francis Scarr, se refirió irónicamente a las pruebas presentadas por la policía rusa. “¿Quién sabía que estaban tan metidos en Los Sims 3?”, señaló en Twitter.

“I genuinely believe this is a dumb FSB officer being told to get 3 SIMs," said Bellingcat founder Eliot Higgins. https://t.co/2dXg1RYgRi

— Motherboard (@motherboard) April 26, 2022