Guerra en Ucrania: ONU exige un cese “inmediato” al fuego en Mariúpol

Durante esta jornada, el coordinador de crisis de la ONU para Ucrania, Amin Awad, pidió un cese “inmediato” al fuego en Mariúpol por parte de las tropas rusas.

“Las vidas de decenas de miles de personas, incluidas mujeres, niños y ancianos, están en juego en Mariupol”, señaló mediante un comunicado.

“Necesitamos una pausa en la lucha ahora para salvar vidas. Cuanto más esperemos, más vidas estarán en riesgo. Se les debe permitir evacuar de manera segura ahora, hoy. Mañana podría ser demasiado tarde”, agregó.

Las declaraciones del el coordinador de crisis de la ONU para Ucrania se dan luego de nuevas acusaciones por parte del Gobierno contra Rusia de impedir nuevos corredores humanitarios para la evacuación de civiles desde Mariúpol.

Ambos países se han culpado mutuamente por los fallidos intentos de instaurar estos corredores desde dicha localidad, donde las autoridades calculan que aún resisten unas 100.000 personas.

The lives of tens of thousands including women, children and older people, are at stake. The @UN is calling for an immediate pause in fighting to allow safe evacuation of civilians in besieged #Mariupol. https://t.co/NGKmoaXVCP

— Amin Awad (@UN_Awad_Amin_) April 24, 2022