Protestas se registran en Míchigan tras nueva muerte de ciudadano afroamericano a manos de policía en Estados Unidos

Durante esta jornada, el departamento de policía de Grand Rapids, Míchigan, liberó unos videos donde se muestra como un funcionario policial dispara contra Patrick Lyoya, ciudadano afroamericano de 26 años, mientras forcejeaban tras un control de tránsito.

En el video se ve como el oficial le exige su identificación a la víctima, puesto que el vehículo en el que se trasladaba no coincidía con la matrícula que portaba.

Ante esto, Patrick Lyoya se negó, comenzando un forcejeo entre ambos. Luego de tenerlo casi inmovilizado, el policía realiza un disparo fatal en la cabeza, terminando con la vida del joven de 26 años.

Desde el departamento de policía afirmaron que no darán a conocer la identidad del agente a menos que se realice alguna acción judicial con cargos criminales. No obstante, se abrió una investigación por parte de la institución contra el responsable de este hecho, quien se encuentra apartado de sus funciones.

Tras la difusión de estos videos, diversas y masivas protestas se han registrado en Míchigan, acusando nuevamente actos de racismo por parte de la policía, y donde no descartan una masividad en las manifestaciones tal como lo ocurrido con la muerte de George Floyd.

HAPPENING NOW: Hundreds gather outside the Grand Rapids Police Department to protest the shooting of 26-year-old Patrick Lyoya. Police released videos of the deadly police shooting earlier today. @wwmtnews pic.twitter.com/tU0Drx3NJo

— Trisha McCauley (@TrishaWWMT) April 13, 2022