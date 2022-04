Bachelet dice estar “horrorizada” por la masacre de Bucha y pide investigaciones independientes “para garantizar la verdad y la justicia”

Este lunes la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, expresó la preocupación de la oficina por la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha. Se estima que cerca de 500 personas fueron asesinadas en la localidad.

“Estoy horrorizada por las imágenes de civiles muertos en las calles y en tumbas improvisadas en la ciudad de Bucha en Ucrania”, señaló la exmandataria desde Ginebra.

“Los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra, así como graves infracciones del derecho internacional humanitario y graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos”, añade.

Las imágenes de cientos de cadáveres han conmocionado al mundo. Estas fueron tomadas luego de la retirada del ejército ruso de esa ciudad, cercana a Kiev y que estuvo tomada por las fuerzas invasoras como medida de presión a la capital ucraniana.

El gobierno de Volodímir Zelenski acusa a Rusia de ejecutar la masacre contra hombres, mujeres y niños inocentes. Mientras, el Kremlin asegura que se trata de “un montaje más” de Ucrania en sus intentos por posicionar a Moscú como ejecutor de crímenes de guerra.

“Es esencial que todos los cuerpos sean exhumados e identificados para que las familias de las víctimas puedan ser informadas y se puedan establecer las causas exactas de la muerte. Se deben tomar todas las medidas para preservar la evidencia”, sostiene Bachelet.

“Es vital que se hagan todos los esfuerzos para garantizar que haya investigaciones independientes y efectivas sobre lo que sucedió en Bucha para garantizar la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, así como la reparación y reparación para las víctimas y sus familias”, puntualiza.

#Ukraine: “I am horrified by the images of civilians lying dead on the streets & in improvised graves in the town of #Bucha,” @mbachelet. “It is vital that all efforts are made to ensure independent & effective investigations into what happened in Bucha.”https://t.co/4NVSNal0pD pic.twitter.com/HRblFURuRb

— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 4, 2022