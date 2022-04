Retirada de Rusia de Bucha, localidad de Ucrania, dejó al descubierto decena de cadáveres

Tropas del ejército ruso abandonaron la localidad de Bucha, en Ucrania, lo cual dejó al descubierto una serie de “atrocidades” en las calles de la ciudad.

Esto porque decenas de cadáveres fueron encontrados en la vía pública, entre los que se reconocen hombre, mujeres, niños y adultos de la tercera edad.

La comunidad internacional ha reaccionado a las imágenes, entre ellos el presidente de Francia Emmanuel Macron, quien aseguró que las “autoridades rusas deberán responder por estos crímenes“.

Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró estar “profundamente conmocionado” por las imágenes de civiles asesinados. “Estoy profundamente conmocionado por las imágenes de civiles asesinados en Bucha, Ucrania. Es esencial que una investigación independiente conduzca a una rendición de cuentas efectiva”, indicó.

I am deeply shocked by the images of civilians killed in Bucha, Ukraine.

It is essential that an independent investigation leads to effective accountability.

— António Guterres (@antonioguterres) April 3, 2022