ONU creará comisión para investigar violaciones de Derechos Humanos en Ucrania

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) anunció este viernes su decisión de crear una comisión internacional independiente para investigar violaciones de los DD. HH. en el marco de la ofensiva militar de Rusia en Ucrania.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido urgentemente establecer una comisión internacional independiente de investigación como resultado de la agresión rusa contra Ucrania“, manifestó en su cuenta en la red social Twitter.

En detalle el Consejo de DD. HH. de la ONU aprobó la medida con 32 votos a favor, dos en contra y trece abstenciones.

Así, Rusia y Eritrea votaron en contra, mientras que Armenia, Bolivia, Camerún, China, Gabón, India, Kazajistán, Namibia, Pakistán, Sudán, Uzbekistán y Venezuela se abstuvieron.

A favor votaron Ucrania, Alemania, Argentina, Benín, Brasil, Corea del Sur, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Estados Unidos, Finlandia, Francia, Gambia, Honduras, Indonesia, Islas Marshall, Japón, Libia, Lituania, Luxemburgo, Malaui, Malasia, Mauritania, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Qatar, Reino Unido, Senegal y Somalia.

En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aplaudió la decisión del organismo de crear una comisión “para investigar hechos sobre los crímenes de guerra rusos contra Ucrania”.

“Las pruebas serán documentadas y usadas en tribunales internacionales. Los criminales de guerra rusos rendirán cuentas“, señaló el mandatario a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

El organismo aprobó el 28 de febrero celebrar un “debate urgente” sobre la invasión rusa de Ucrania a petición de Kiev, una votación que se saldó con 29 votos a favor, cinco en contra y trece abstenciones.

I welcome the establishment by the #UN Human Rights Council of the International Commission of Inquiry to investigate facts of Russian war crimes against Ukraine. Evidence will be documented and used in international courts. Russian war criminals will be held accountable.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022