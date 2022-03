Este viernes se cumplen nueve días desde el inicio de la entrada de tropas de Rusia al territorio de Ucrania, intensificando el conflicto que viven ambos países desde 2014.

La jornada anterior estuvo marcada por un breve segundo encuentro entre ambas delegaciones, que acordó un cese al fuego temporal para permitir ayuda humanitaria.

Sin embargo, la ofensiva rusa se mantiene fuerte en el sur ucraniano y esta madrugada se informó que Moscú está en poder de la central nuclear Zaporiya.

06.52 horas. Mijailo Podoliak, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, llamó a los países occidentales a “asumir la responsabilidad” de terminar con la invasión rusa.

“La lógica de esta guerra es aumentar los ataques aéreos y con misiles contra la infraestructura civil, las grandes ciudades y la población civil”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Solo un cielo cerrado detendrá abruptamente la escalada. Es hora de que los socios occidentales asuman la responsabilidad de poner fin a la guerra”, agregó.

The logic of this war is the build-up of missile and air strikes on civilian infrastructure, large cities and civilians. Only a “closed sky” will sharply stop the escalation. It's time for Western partners to take responsibility for ending the war…#EP #CNN #BBC

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 4, 2022