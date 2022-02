Putin se compromete a detener ataques contra población civil en Ucrania tras conversación con Macron

La presidencia de Francia emitió un comunicado este lunes 28 de febrero en donde señala que Emmanuel Macron sostuvo una conversación telefónica con su par ruso, Vladimir Putin, en la que comprometió respetar a la población civil en su invasión en territorio ucraniano.

Según el texto, Putin aseguró a Macron que detendrá todos los ataques contra civiles y lugares residenciales, preservará la infraestructura de las ciudades y pueblos, y mantendrá las carreteras abiertas en Ucrania, especialmente al sur de Kiev.

“Putin confirmó su voluntad de comprometerse en estos tres puntos”, señaló el gobierno francés.

Emmanuel Macron también informó que mantiene contacto constante con el presidente ucraniano Volodímir Zelinski y que la llamada a Putin fue una petición de Kiev. Además, el mandatario francés prometió seguir sirviendo de enlace entre Rusia y Ucrania.

Esto, mientras esta jornada se iniciaron las conversaciones entre Moscú y Kiev para tener una salida rápida a la crisis que ha generado la invasión rusa en el país vecino.

Además, Naciones Unidas realiza una sesión extraordinaria de emergencia de la Asamblea General por la crisis en Europa.

