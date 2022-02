Ucrania y Rusia dialogan tras escalada del conflicto mientras el Kremlin alista ofensiva

Este lunes, todas las miradas del mundo estarán puestas en la frontera de Bielorrusia, donde Ucrania y Rusia dialogarán tras la escalada del conflicto.

Vladimir Medinski, jefe de la delegación de negociación rusa y exministro de Cultura , aseguró que el Kremlin busca un acuerdo que beneficie a ambas partes.

La reunión está próxima a empezar (a eso de las 7:00 horas), mientras que la delegación ucraniana ya llegó cerca del río Pripyat ( región de Gomel), donde se llevarán adelante las conversaciones.

La comitiva de Ucrania, encabezada por el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, exigió un “alto al fuego” y la retirada de las tropas rusas de su territorio.

Durante la jornada del domingo, el presidente de Rusia Vladimir Putin ordenó poner en alerta las fuerzas nucleares y preparó un convoy de cientos de vehículos militares para lanzar otra ofensiva sobre Kiev, capital de Ucrania.

Pero no solo Kiev sería víctima de un duro asedio, sino que también Járkov, la segunda ciudad del país, estratégica para tomar el Donbás, según consignó El País.

Por su parte, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió a la Unión Europea que permita al país acceder como miembro por un “procedimiento especial” que asegure su integración “inmediata” mientras se defiende de la invasión de las tropas rusas.

Asimismo, el mandatario anunció que pondrá en libertad a presos con experiencia militar que quieran unirse al combate contra las tropas rusas.

Also had a phone conversation with @vonderleyen. Talked about concrete decisions on strengthening Ukraine’s defense capabilities, macro-financial assistance and Ukraine’s membership in the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022