Hijo del presidente de Argentina tramitará su DNI para personas no binarias

Luego que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentara el nuevo documento nacional de identidad (DNI), que contempla una opción para personas no binarias, su hijo, Dyhzy, aseguró que tramitará este documento.

El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, particularmente en un video en vivo que publicó en Instagram, donde dijo que “no me considero hombre, me considero persona no binaria”. En esta línea, y complementando lo anterior, agregó que “no se le llame más Estanislao. No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre, por eso ni lo digo y pido que no me llamen así”.

En el transcurso de este vivo, uno de sus seguidores le preguntó si no binario significaba que una persona no se identifica con ningún género, a lo que Dyhzy respondió que “hay como distintos tipos de géneros dentro del espectro: hombre, mujer, no binario, queer, género fluido”.

En virtud de lo anterior, indicó además que “más allá de preguntarse qué falta, la gente tiene que deconstruirse, así más gente lo va naturalizando. Hoy no es raro, no llama la atención ver a una pareja homosexual casándose desde que se aprobó el matrimonio igualitario. Obviamente que existe gente del mal como quienes apoyan la transfobia y homofobia“.

Cabe destacar que anteriormente Dyhzy ya había manifestado su interés por cambiar su DNI en Argentina en cuanto fuese posible; señaló al respecto que “resulta importante que el Estado dé el primer paso en reconocer este tipo de derechos” para las personas no binarias.