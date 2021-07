Asesinan a tiros al mayor cazador de rinocerontes de Sudáfrica

Petros Mabuza, reconocido como uno de los mayores cazadores de rinocerontes en Sudáfrica, falleció luego de ser baleado en su vehículo personal.

Según los antecedentes del Servicio de Policía Sudafricana de Mpumalanga, Mabuza, también conocido como “Mr. Big” o “Mshengu”, recibió 17 impactos de bala mientras se encontraba al interior de su automóvil el pasado 17 de junio.

Testigos del lugar afirmaron que varios sujetos descendieron de un vehículo de color negro, disparando posteriormente contra la víctima. Esta información fue confirmada luego de que se diera a conocer un video con el momento exacto.

A pesar de recibir atención médica, Petros Mabuza no resistió ante la gravedad de las heridas y falleció. La policía sigue con las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio.

Mabuza participó y estuvo involucrado en la caza ilegal de rinocerontes y otros delitos similares en el país del continente africano.

17/06/2021 #SouthAfrica#Assassinate

Alleged rhino poaching kingpin ‘Mr Big’ shot and killed in Hazyview

He was allegedly shot in Hazyview earlier today and reportedly died on his way to Kiaat Hospital in Mbombela this afternoon. pic.twitter.com/ddzDekWtPJ

— RIOT & ATTACK info South Africa (@RiotAndAttackSA) June 17, 2021