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“Tuve una infancia complicada”: emblemático rostro de Mega revela su difícil historia de vida

El programa “Que te lo digo” se contactó con el conductor de Mucho Gusto, quien habló sobre los dichos de su padre.

Nicolás Lara Córdova

“Tuve una infancia complicada”: emblemático rostro de Mega revela su difícil historia de vida

Durante esta semana, Antonio Neme Fajuri, padre de José Antonio Neme, entregó su versión sobre los dichos de su hijo, quien aseguró que fue expulsado de su casa tras revelar su orientación sexual.

En el podcast Al hueso sin hueso de Círculo Central, el padre del conductor de Mucho Gusto afirmó que aquello era falso y que siempre le brindó su apoyo.

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Este jueves, en la más reciente emisión de Que te lo digo, el panel le consultó a José Antonio Neme su opinión sobre las declaraciones de su padre. El animador de Mucho Gusto respondió a través de un audio de WhatsApp.

“Tuve la posibilidad de ver las declaraciones de mi papá y, bueno, él tiene mucha razón. Yo tuve una infancia algo complicada, me dolió mi adolescencia en algún momento, tuve muchas cosas que me hicieron falta”, comentó.

“Tuve carencias bien profundas y ya pasó. Hoy soy un adulto, ya me hice cargo, no culpo a nadie y trato de entender lo que pasó. Yo ya repasé mi historia, así que no tengo cuentas pendientes con nadie”, agregó.

Sobre su relación con su padre, José Antonio Neme señaló que mantiene una “relación de respeto” con él.

“Yo soy una persona solitaria en general. Tampoco soy de comentar mis vínculos íntimos; soy una persona muy reacia a la gente en general”, añadió.

“Lo que dijo mi papá es verdad, todo aquello lo es, y agradezco que reconozca mi camino, que vea que estoy en una etapa más consolidada de mi historia. Al menos me vio y me reconoció”, cerró.

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