Investigación del congreso de Brasil sugiere que Bolsonaro cometió “crímenes contra la vida” en la pandemia

Una comisión investigadora del congreso brasilero busca detalles del manejo de la crisis sanitaria. Uno de los legisladores a cargo de las pesquisas apunta a las pruebas sobre el mandatario. El senador Omar Aziz estima que la administración de Jair Bolsonaro cometió “crímenes contra la vida”.

La indagatoria analiza el ciclo de la pandemia del Covid-19, que en Brasil provocó la muerte de más de medio millón de personas. Las sesiones de la comisión son televisadas a nivel nacional. En cada etapa se analizan las decisiones que tomó el gobierno de ultraderecha en la emergencia.

Aziz aseguró a The Guardian que “lo más impactante es darse cuenta de lo negligente que ha sido el gobierno en tantos temas”. Los testimonios de funcionarios y los documentos entregan una mirada más amplia. Como cuando el ejecutivo rechazó las ofertas para comprar vacunas en 2020.

Otro ejemplo es cuando Palacio Do Planalto no actuó al agotarse el suministro de oxígeno en Manaos. Esa falla provocó que los pacientes del SARS-CoV-2 se asfixiaran. Aziz es de esa región y recuerda que “hicimos lo que pudimos mientras el gobierno no hizo nada para traerlo de nuestra vecina Venezuela”.

La investigación también descubrió evidencia que sugiere irregularidades en la compra de la vacuna Covaxin. Un exempleado del ministerio de salud dijo a la fiscalía que advirtió a Bolsonaro de presiones para firmar un contrato. Ese documento aumentaba el precio promedio de cada dosis un 1.000%.

Desde el gobierno niegan cualquier irregularidad en ese contrato. Además aseveraron que se investigaría la denuncia del exfuncionario de la administración. El testigo ahora debe entregar su testimonio ante la comisión investigadora del congreso durante este viernes.

La investigación también evalúa evidencia de que Jair Bolsonaro nunca quiso comprar vacunas contra el Covid-19. Los detalles indican que originalmente apostó por la inmunidad colectiva sin un fármaco para vencer al virus. Se espera que la comisión publique sus conclusiones en agosto.