Barrios arrasa en su debut en Indian Wells y queda a un paso del cuadro principal

El chillanejo barrió al estadounidense Jagger Leach y espera rival en la última ronda de la qualy.

Javier Catalán

Tomás Barrios (115°) debutó la noche de este lunes en la qualy de Indian Wells con una sólida victoria ante el joven estadounidense Jagger Leach (1360°).

El chileno no tuvo piedad con el jugador de 18 años, quien recibió una wild card para disputar la clasificación, pero que, tal como indicaba su ranking, poco pudo hacer en el certamen.

El chillanejo despachó al local con parciales de 6-3 y 6-3, por lo que ahora buscará su lugar en el cuadro principal ante un rival esta vez más competitivo, aunque igualmente accesible.

El tenista nacional deberá medirse con el canadiense Alexis Galarneau (219°), quien en la primera ronda de la clasificación venció al francés Luca Van Assche (105°).

La segunda ronda de la qualy de Indian Wells se disputará este martes, aunque todavía no hay horario confirmado para el partido de Tomás Barrios.

