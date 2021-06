EEUU aseveró que no existen condiciones para “elecciones libres” en Nicaragua

El gobierno de Estados Unidos reiteró sus críticas contra el régimen de Daniel Ortega. El secretario de estado Antony Blinken aseveró que “no existen condiciones” para “elecciones justas y libres” en Nicaragua. Washington exigió la “liberación inmediata” de cuatro presidenciables opositores.

Blinken expresó su “contundente respaldo” a la resolución de la Organización de los Estados Americanos. El documento fue aprobado por 26 países integrantes de la OEA. El texto solicita “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”.

El canciller estadounidense planteó que ante “la reciente represión del régimen y su falta de una reforma electoral profunda, las condiciones para unas elecciones justas y libres este noviembre no existen”. EEUU impuso varias sanciones económicas a funcionarios del gobierno nicaragüense.

Las medidas afectan incluso a varios familiares directos de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Las autoridades del país centroamericano detuvieron a cuatro aspirantes opositores a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Chamorro.

La Prensa detalla que el titular de la OEA, Luis Almagro, manifestó que “ojalá” el sandinismo pueda “significar democracia”. El régimen también detuvo a otros opositores y dos históricos exdirigentes sandinistas, cuando faltan cinco meses para las elecciones en Nicaragua.

The Nicaraguan people deserve free and fair elections. I welcome yesterday’s @OAS_official vote, which unequivocally condemns Ortega and Murillo’s actions and upholds our shared commitment to democracy and human rights under the Inter-American Democratic Charter.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 16, 2021