Amenazó con demanda: Nicole Moreno ningunea a Michael Roldán y Daniella Campos luego de que cuestionaran su live tras sufrir accidente de tránsito

Nicole Moreno, conocida popularmente como “Luli”, expresó su fuerte disconformidad y amenaza con tomar acciones legales contra ciertos panelistas del programa Sígueme de TV+. Esto surge después de que cuestionaran la autenticidad del accidente automovilístico que sufrió en Vitacura, insinuando que podría tratarse de un montaje ya que “no se rompió ni una uña”.

A través de sus historias de Instagram, Nicola Moreno, luciendo un cuello ortopédico, lanzó duras críticas, principalmente dirigidas al periodista Michael “Guagüito” Roldán y a Daniella Campos, a quien se refirió como “la chica que estuvo con (Iván) Zamorano”.

En su mensaje, la fisicoculturista manifestó su frustración: “Estoy aburrida de personas que se refieren a mí de manera abrupta, sin conocimiento. No tienen nada aquí (en la cabeza)”.

La modelo continuó con su descargo, y advirtió que “si tú sigues hablando de mí de manera como lo estás haciendo en este momento, en verdad… Demanda. Porque ustedes no investigan, no saben lo que realmente pasó”.

Además, Luli cuestionó la profesionalidad y ética del periodista Michael Roldán. “Guagüito, si quieres seguir trabajando en ese lugar, sentado, hablando de la gente mal y sin informarte... Porque si supuestamente eres periodista y no supiste reinventarte, debiste haber hecho cosas más de aquí (la cabeza) y no sentarte a hablar de los conocidos, famosos...”, afirmó.

Los aludidos se defendieron

Los comentarios de Nicole no quedaron sin respuesta. Michael Roldán, uno de los aludidos, calificó de “feo” el ninguneo de Nicole Moreno. “Yo valido todo lo que Nicole pueda decir, pero a mí me parece que ese ninguneo de no saberse los nombres, es bien feo. Yo sigo sintiendo que es una exageración lo que ella hizo”, comentó.

Por su parte, Daniella Campos respondió a las acusaciones de Moreno, cuestionando que no recordara su nombre pese a haber trabajado juntas en varias ocasiones. “Imagínate que ella empezó a trabajar en el programa en que yo trabajaba, cuando partió (...) Yo trabajaba en SQP cuando partió Luli. Después estuve en Canal 13 como compañera de ella. Después, más encima, fue al funeral de mi hija, ¿y ahora no sabe cómo me llamo?”, cerró