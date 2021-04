Directora de agencia de medicamentos de Dinamarca se desmayó tras anunciar que no usarán más AstraZeneca

De hecho, la Agencia Europea del Medicamento decidió incluir esta situación como “un raro efecto secundario” de la vacuna.

Durante el punto de prensa ocurrió una situación insólita. Tanja Lund Erichsenm, directora de farmacovigilancia de la Agencia Danesa, se desmayó tras el anuncio.

Tanja Lund Erichsenm, the Director of Pharmacovigilance at the Danish Medicines Agency, faints while announcing #Denmark’s decision to completely abandon the rollout of AstraZeneca’s #COVID19 vaccine due to a risk of rare blood clots.https://t.co/9PHozXdnzb pic.twitter.com/2XCNDXWDlz

